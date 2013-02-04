Dilija

Ирина Dilija

 
40 летРоссия/Кемерово
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
finnn
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей описания товаров в интернет-магазин
Очень понравилось, как работает! Делает все очень быстро; тексты приятно читаются, и, несмотря на мои довольно жесткие требования к плагиату, чрезвычайно уникальны! Работаю с удовольствием и буду продолжать!
заказчик доброжелательный, понятно объясняет задание, приятно работать, спасибо!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1.2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга