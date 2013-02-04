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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
11 лет назад
Очень понравилось, как работает! Делает все очень быстро; тексты приятно читаются, и, несмотря на мои довольно жесткие требования к плагиату, чрезвычайно уникальны! Работаю с удовольствием и буду продолжать!
Ответный отзыв
заказчик доброжелательный, понятно объясняет задание, приятно работать, спасибо!
Копирайтинг
1 отзыв
$1.2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга