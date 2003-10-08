Обо мне: занимаюсь несколько лет frontend-разработкой, прошёл множество курсов, студент, решил начать монетизировать свои навыки на фрилансе. Всё откровенно и честно. Заранее спасибо за доверие!
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Специализация: Программирование на JS, React, Html-вёрстка, .........................................................................................................................................................
Навыки: HTML, CSS, JS, REACT, REDUX, JQUERY, GIT, WORDPRESS и т.д. .........................................................................................................................................................
Связь со мной:
- email: [email protected];
- telegram: @without_me_ok
- viber/whats'app - по запросу
- через личные сообщения на площадке .........................................................................................................................................................
Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
- Адаптивное менюнет просмотров
- Внесение правок, замена формы обратной связинет просмотров
- Вёрстка по макету из фигма4 просмотра
- Адаптация сайта под мобильные устройстванет просмотров
- Сайт портфолио, вёрстка по макету1 просмотр
- Копия сайта, Wordpress1 просмотр
- Вёрстка лендинга2 просмотра
- Вёрстка макета из фигмы3 просмотра
- Вёрстканет просмотров
- Работа по макету и добавление фунционаланет просмотров
- Вёрстка лендинга2 просмотра