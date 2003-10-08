Программист на языке JavaScript

Обо мне: занимаюсь несколько лет frontend-разработкой, прошёл множество курсов, студент, решил начать монетизировать свои навыки на фрилансе. Всё откровенно и честно. Заранее спасибо за доверие!

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Специализация: Программирование на JS, React, Html-вёрстка, .........................................................................................................................................................

Навыки: HTML, CSS, JS, REACT, REDUX, JQUERY, GIT, WORDPRESS и т.д. .........................................................................................................................................................

Связь со мной:

- email: [email protected];

- telegram: @without_me_ok

- viber/whats'app - по запросу

- через личные сообщения на площадке .........................................................................................................................................................

Буду рад сотрудничеству!