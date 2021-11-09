Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.

Welcome)

Здравствуйте. Мне приятно что вы заглянули на эту страницу.

Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь обработкой изображений.

Мой главный инструмент - Photoshop. Я дружу с этой замечательной программой с 2016 года. За время нашей дружбы я успел освоить множество разных техник и приемов обработки фото.

Могу предложить Вам решение таких задач:

· цветокоррекция;

· коллажирование;

· обтравка и вырезание объектов;

· удаление дефектов и лишних элементов;

· придание четкости изображению / уменьшение шумов

· пластика;

· кадрирование;

· ретуш;

· коррекция светотеневого рисунка;

· исправление геометрии/перспективы объекта

… и другие всевозможные манипуляции в Photoshop.

Для большей наглядности можете просмотреть мои работы на данном портале или более подробное портфолио здесь -

https://freelancehunt.com/freelancer/DimaRz.html

Как я работаю

Внимательно изучаю задачу и задаю уточняющие вопросы (при необходимости).

Вы присылаете мне Ваши фотографии в хорошем качестве или ссылки на облачное хранение файлов где находиться изображение. Качество работы напрямую зависит от исходных фотографий.

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Пожелания, мысли, идеи - опишите все, что вы хотите в финальном результате, а постараюсь трансформировать это в фото! Чем детальнее Вы опишите то, что вы хотите получить в итоге, тем продуктивнее будет наша с Вами работа!

Приветствуется наличие примеров, что существенно упрощает объяснение задачи.

Пропишите также формат и размер в котором желаете получить обработанные файлы.

Обозначаю четкие сроки и бюджет.

Цена и сроки исполнения оговариваются индивидуально в зависимости от многих факторов: сложности и стиля обработки, количества фото в заказе, сроков исполнения, качества и размера фото. Ни бюджет, ни сроки не меняются в ходе выполнения. Но есть исключения. Например, клиент решает внести изменения в первоначальную задачу и увеличить объем работ, что может внести свои корректировки в оценку проекта (в денежном и календарном эквивалентах). На всем протяжении работы я нахожусь в постоянном контакте с заказчиком. Однако, я — обычный человек, и у меня тоже могут произойти какие-то изменения рабочего и/или личного графиков. В этом случае я всегда заранее информирую заказчика о грядущих отклонениях от плана. Если это критично для сроков сдачи проекта — даю скидки. Разумные люди всегда могут договориться.

Беру предоплату в размере от 20 до 50%.

Предоплата является гарантией сотрудничества. Чтобы понимать, что заказчик настроен серьезно и намерен со мной работать. Но я всегда готов найти разумный компромисс с человеком, обратившимся ко мне, и начать работу без предоплаты, но на определенных условиях. Например, я выполняю часть работы и если она устраивает заказчика, он переводит мне предоплату и мы работаем по обычной моей схеме (если набросок не нравится, мы желаем друг другу удачи и расходимся). И кстати: если финальный результат не устроит заказчика настолько, что правками делу не поможешь, — я верну аванс в полном объеме.

Когда задание выполнено.

Отправляю готовую работу с водяными знаками на ознакомление.

Правки (если они есть).

Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам. Ситуации бывают разные, зачастую на выходе могут возникнуть моменты, которые не до конца устраивают заказчика. Я нацелен на 100% утверждение результата клиентом, поэтому все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно. Конечно, это не относится к дополнениям к первоначальной задаче, что обычно я расцениваю как работу сверх обозначенного ранее бюджета. При необходимости что-то посоветую – все обсудим и вместе сделаем качественную икрутую работу. Обращайтесь, я всегда открыт к диалогу.

Когда Вы довольны.

Вы - оплачиваете финальный результат работы.

Я - передаю окончательный вариант работы (без ватермарки).

Связаться со мной Вы можете:

· в сообщениях здесь на сайте (стараюсь быстро отвечать);

· Viber/Telegram 0661450564;

· эл. почта - [email protected]

Оплату от жителей Украины я принимаю на карты ПриватБанк и Monobank. Жители других стран могут воспользоваться одной из удобных для них платежных систем или сервисов: Яндекс.Деньги;PAYEER; Payoneer; AdvancedCash; Paysend; GlobalMoney (global24); Portmone; Transfergo; EasysendиSpoko.Если Вам не доступна оплата любым из вышеперечисленных способов –пишите! Мы вместе найдем способ как решить эту задачку.

О себе могу добавить, что я порядочный и ответственный человек, готовый к работе. Всегда рад хорошим людям и порядочным заказчикам. Пишите - будем работать!

Всего доброго, с уважением Дмитрий.