DimaTumanovsky

Веб-дизайн&Tilda
Общая практика в сфере Web-design'а и знание графических редакторов Photoshop и Figma
Практика создания сайтов на Tilda с различными опциями и дизайном любой сложности (работа с zero-блоками)
Почему Tilda?
Tilda позволяет мне быть самостоятельным специалистом в создании сайтов. Также скорость реализации проектов на Tilda очень высока, буквально за 1 день можно "сверстать" лендосик на зеро-блоках, в случае же если дизайн-макет прост, я прибегаю к помощи библиотеки стандартных блоков, зная все особенности каждого индивидуального блока можно быстро достичь результат и затратить на это минимум сил. Сайт на Tilda очень просто как-либо редактировать заказчику.
Дизайню:
- Лендинги
- Сайт-визитки
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазины
- (адаптивы при необходимости)
Где и как дизайню:
Если все честно и есть предоплата, то я работаю в фигме, даю вам ссылку. Вы сможете в любое время заходить смотреть как идут дела и сразу писать мне исправления, свои пожелания.
Где и как верстаю:
- Интересные и уникальные решения в дизайне верстаю на Zero блоках в Tilda
- Обычные и незамысловатые дизайны страничек собираю на стандартных блоках
Оплата
Есть ли предоплата? - да, делаю начальный объем, принимаем - предоплата. Это может быть 1-2 блока от лендинга или 1 страница от сайта.
Какая? - в зависимости от объема работы, 20-50%.
Способ оплаты:
На банковскую карту
Цены за дизайн:
- Дизайн лендинга (6 блоков): 5000 рублей
- Дизайн интернет-магазина: главная страница 5000 рублей (6 блоков) + 1500р за каждую другую страницу
- Дизайн многостраничного сайта: главная страница 5000 рублей (6 блоков) + 1500р за каждую другую страницу
Цены за реализацию этого дизайна на Tilda:
Тут все сильно зависит от дизайна, некоторый дизайн можно реализовать и на стандартных блоках, цена на такую работу ниже.
В случае же если ваш дизайн уникальный и сложный, и его придется делать на zero-блоках:
- Лендинг (6 блоков): 5000 рублей
- Много-страничный сайт: 5000 рублей главная страница (6 блоков) + 2000 рублей за каждую другую страницу
- Интернет магазин: 5000 рублей главная страница (6 блоков) + 2000 рублей за каждую страницу (заполнение каталога товарами это отдельная песня индивидуальная цена для каждого)
Что я могу сказать о работе со мной:
-Имею привычку завершать проекты точно в срок
-До начала работ по проекту внимательно изучаю задачу
- Не пропадаю
- Всегда на связи - Согласовываю изменения в проекте несколько раз ежедневно при необходимости
- Уточняю ваши пожелания
- Соблюдаю сроки
- Над каждым проектом стараюсь, вкладываю душу