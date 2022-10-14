DimaTumanovsky

Дизайн сайтов

Веб-дизайн&Tilda

Общая практика в сфере Web-design'а и знание графических редакторов Photoshop и Figma

Практика создания сайтов на Tilda с различными опциями и дизайном любой сложности (работа с zero-блоками)

Почему Tilda?

Tilda позволяет мне быть самостоятельным специалистом в создании сайтов. Также скорость реализации проектов на Tilda очень высока, буквально за 1 день можно "сверстать" лендосик на зеро-блоках, в случае же если дизайн-макет прост, я прибегаю к помощи библиотеки стандартных блоков, зная все особенности каждого индивидуального блока можно быстро достичь результат и затратить на это минимум сил. Сайт на Tilda очень просто как-либо редактировать заказчику.

Дизайню:

Лендинги

Сайт-визитки

Многостраничные сайты

Интернет-магазины

(адаптивы при необходимости)

Где и как дизайню:

Если все честно и есть предоплата, то я работаю в фигме, даю вам ссылку. Вы сможете в любое время заходить смотреть как идут дела и сразу писать мне исправления, свои пожелания.

Где и как верстаю:

Интересные и уникальные решения в дизайне верстаю на Zero блоках в Tilda

Обычные и незамысловатые дизайны страничек собираю на стандартных блоках

Оплата

Есть ли предоплата? - да, делаю начальный объем, принимаем - предоплата. Это может быть 1-2 блока от лендинга или 1 страница от сайта.

Какая? - в зависимости от объема работы, 20-50%.

Способ оплаты:

На банковскую карту

Цены за дизайн:

Дизайн лендинга (6 блоков): 5000 рублей

Дизайн интернет-магазина: главная страница 5000 рублей (6 блоков) + 1500р за каждую другую страницу

Дизайн многостраничного сайта: главная страница 5000 рублей (6 блоков) + 1500р за каждую другую страницу

Цены за реализацию этого дизайна на Tilda:

Тут все сильно зависит от дизайна, некоторый дизайн можно реализовать и на стандартных блоках, цена на такую работу ниже.

В случае же если ваш дизайн уникальный и сложный, и его придется делать на zero-блоках:

Лендинг (6 блоков): 5000 рублей

Много-страничный сайт: 5000 рублей главная страница (6 блоков) + 2000 рублей за каждую другую страницу

Интернет магазин: 5000 рублей главная страница (6 блоков) + 2000 рублей за каждую страницу (заполнение каталога товарами это отдельная песня индивидуальная цена для каждого)

Что я могу сказать о работе со мной:

-Имею привычку завершать проекты точно в срок

-До начала работ по проекту внимательно изучаю задачу

- Не пропадаю

- Всегда на связи - Согласовываю изменения в проекте несколько раз ежедневно при необходимости

- Уточняю ваши пожелания

- Соблюдаю сроки

- Над каждым проектом стараюсь, вкладываю душу