Dima_Poslov_1981

Формирование межевых планов, технических планов, актов обследования.
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Закрыт
10 лет назад
Кадастровый инженер. Формирую межевые планы,технические планы, акты обследования, проектную документацию по лесным участкам. Разрабатываю проекты планировки территории и проекты межевания территории, занятые линейными объектами. Оцифрую Ваш планово-картографический материал по слоям в необходимом формате. Разработаю градостроительный план, схему планировочной организации земельного участка.
Формирование межевых планов, технических планов, актов обследования.