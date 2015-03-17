Dima_Poslov_1981

Дмитрий Dima_Poslov_1981

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Межевание, кадастровые работы.

Кадастровый инженер. Формирую межевые планы,технические планы, акты обследования, проектную документацию по лесным участкам. Разрабатываю проекты планировки территории и проекты межевания территории, занятые линейными объектами. Оцифрую Ваш планово-картографический материал по слоям в необходимом формате. Разработаю градостроительный план, схему планировочной организации земельного участка.

  • Межевание

    Формирование межевых планов, технических планов, актов обследования.

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    Закрыт
    10 лет назад