Dima_Poslov_1981

Межевание, кадастровые работы.

Кадастровый инженер. Формирую межевые планы,технические планы, акты обследования, проектную документацию по лесным участкам. Разрабатываю проекты планировки территории и проекты межевания территории, занятые линейными объектами. Оцифрую Ваш планово-картографический материал по слоям в необходимом формате. Разработаю градостроительный план, схему планировочной организации земельного участка.