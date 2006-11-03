Dima_tomsk

Гость Dima_tomsk

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Компания "Энт-Штайн" разрабатывает программное обеспеченье с применением современных технологий, языков и сред разработки, что позволяет добиться экономической эффективности реализуемых проектов, высокой надежности и совместиомсти конечных продуктов компании с существующими на рынке системами.

Поддерживаемые платформы:

Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP/2003, ASP Linux, FreeBSD;

Технологии:

CGI, ActiveX, OLE, ODBC, ADO, DAO, COM, DCOM, MFC, CORBA, .NET;

Методологии:

IDEF 0/1x/2;

Языки и технологии Internet-программирования:

HTML/DHTML/CSS/SSI, Javascript, PHP, CGI/Perl, Java, ASP/ASP.NET;

Интернет-серверы и сервисы:

Apache, Tomcat, Nutch search engine, Java Webstart;

Языки прикладного программирования:

C/C++, Microsoft Visual C++, Microsoft C#, Microsoft Visual Basic, Object Pascal, Java;

Среды разработки:

Borland Delphi, Microsoft Visual Studio 6/.NET;

Администрирование и разработка под СУБД:

MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Access.

PHPJavascriptMySQLOraclePostgreSQLHTMLCSSDelphiLinuxApachePerlFreeBSD
Отзывы заказчиков
dadee
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Простой интернет магазин
Хочу поблагодарить компанию "Энт-Штайн" за выполненную работу. Всё было сделано качественно, все мои замечания были доработаны в лучшем виде. Компания "Энт-Штайн" всегда на связи, что облегчает процесс работы и коммуникации. Спасибо за работу.