Diman96

Дмитрий Diman96

 
29 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

afinskiy
Иван 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
6 баллов
7 лет назад
Нужно выполнить перевод текста.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга