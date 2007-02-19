Dimash

Дмитрий Шаталов Dimash

 
36 летУкраина/Одесса
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
rik
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужен движок \смс\ для сайта - каталога фильмов
что требовалось, то получил. срок исполнения - быстрый. во время работы " не пропадал".короче, сотрудничеством доволен.