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Дмитрий Шаталов
Dimash
Dimash
36 лет
Украина
/
Одесса
17 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей Лопатин
rik
45 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужен движок \смс\ для сайта - каталога фильмов
что требовалось, то получил. срок исполнения - быстрый. во время работы " не пропадал".короче, сотрудничеством доволен.
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Отзывы заказчиков
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