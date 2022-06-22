Dimidium_2303

Сценарист, копирайтер

Выпускница Орловского государственного института культуры, кафедры Режиссуры Театрализованный

Представлений. За годы обучения проявила себя, как воспитанная, ответственная и

дисциплинированная студентка. Во время обучения реализовала творческий проект: Театрализованный концерт, посвященный 100-летию Орловского

Комсомола "С горящим сердцем и открытой душой". Опубликовала научную

статью "Проблемы массовых спортивных представлений Современной

России" в издательстве "Интернаука", журнал "Студенческий

вестник". Написана научная работа по теме "Подходы к созданию

художественного образа в эстрадном номере". Являюсь Лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля современного искусства «Созвездие Орла» в

номинации «Театр эстрады, малые формы, соло (вузы)» в 2018 году. Участница

Всероссийского конкурса-фестиваля профессионального мастерства режиссеров

театрализованных представлений и праздников "Координаторы будущего" в

2020 году. Участница всероссийских научно-практических конференций. Призер и

лауреат различных театральных и танцевальных конкурсов. Лауреат международных и

всероссийских поэтических конкурсов. Работала педагогом-организатором и руководителем Театральной студии «Территория творчества» в МБУДО «Дома детского творчества №3». Работоспособна, исполнительна, отличаюсь высокой требовательностью к себе. Пишу сценарии более 6 лет, уверенное владение ПК, грамотная устная и письменная речь, опыт работы контент-менеджера (написание личных и рекламных постов).

Ссылки: 1. Сценарии - https://disk.yandex.ru/d/eeW2rFazHnDD-g 3. Видео актерских и режиссерских работ – https://disk.yandex.ru/i/fU6aKZAZyza85g https://disk.yandex.ru/i/KjvPPIQpyYWjVw https://disk.yandex.ru/i/mlbStwP2zoHnpQ https://disk.yandex.ru/i/ADftjthOP2SC3Q https://disk.yandex.ru/i/vxGTknIAou01DQ https://disk.yandex.ru/d/QMnbcxXPoJHhMw https://disk.yandex.ru/d/I7fVKKALN2IixA https://disk.yandex.ru/d/dCXBkkvwz8vLUA 4. Фото с выступлений - https://disk.yandex.ru/d/yBztYPGKe3IMGw 5. Грамоты и дипломы - https://disk.yandex.ru/d/KWVq7ZAM9lEYNA