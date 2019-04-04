Dimitrik

Игорь Dimitrik

 
52 годаУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчик

Cоздаю сайты под ключ на Wordpress. Знание HTML, CSS, JS, Bootstrap, php Laravel .

Создание smart-contract на Blockchain Ethereum + кабинет инвестора.

Также занимаюсь аэро и видео съёмкой. Монтирую видео ролики в Davinci Resolve Studio

PHPJavascriptWordPressLaravelHTMLCSSBootstrapBlockchain
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$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
alfatester
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать оболочку сайта генератора смарт контрактов
Старательный исполнитель. Сотрудничеством доволен!
Отличный заказчик. Задачи ставит четко и подробно.Своевременная оплата. Снисходительно относится к Deadline.
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