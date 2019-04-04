Разработчик
Cоздаю сайты под ключ на Wordpress. Знание HTML, CSS, JS, Bootstrap, php Laravel .
Создание smart-contract на Blockchain Ethereum + кабинет инвестора.
Также занимаюсь аэро и видео съёмкой. Монтирую видео ролики в Davinci Resolve Studio
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Старательный исполнитель. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задачи ставит четко и подробно.Своевременная оплата. Снисходительно относится к Deadline.