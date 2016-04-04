Озвучка автоответчиков, видеороликов, изготовление рекламных аудиороликов

Ключевые навыки:

1.Работа со звуком в целом (максимизирование качества, разбиение на фрагменты, звукоинженерия )

2.Озвучка IVR (автоответчиков)

3.Озвучка видеороликов (инфографика, документальные фильмы и прочее)

4.Изготовление рекламных аудиороликов под ключ

Бриф https://docs.google.com/forms/d/1Lk9_HwDn2fqk5Mvl71hNaMJGaxGtT0u3tEgpfWOXy3s/viewform?c=0&w=1