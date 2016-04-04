DimitryiO

Димитрий DimitryiO

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Озвучка автоответчиков, видеороликов, изготовление рекламных аудиороликов

Ключевые навыки:

1.Работа со звуком в целом (максимизирование качества, разбиение на фрагменты, звукоинженерия )

2.Озвучка IVR (автоответчиков)

3.Озвучка видеороликов (инфографика, документальные фильмы и прочее)

4.Изготовление рекламных аудиороликов под ключ

Бриф https://docs.google.com/forms/d/1Lk9_HwDn2fqk5Mvl71hNaMJGaxGtT0u3tEgpfWOXy3s/viewform?c=0&w=1

Портфолио

Отзывы заказчиков

cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Озвучка фраз с англ. на русский.
Все отлично. Задача была озвучить русский и английский вариант текста. Дмитрий отлично справился. Рекомендую
Оплата моментальная! Задача - конкретная. Общение - приятное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$6/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$7/час
от $6от 1 часа
нет рейтинга