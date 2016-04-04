Озвучка автоответчиков, видеороликов, изготовление рекламных аудиороликов
Ключевые навыки:1.Работа со звуком в целом (максимизирование качества, разбиение на фрагменты, звукоинженерия )
2.Озвучка IVR (автоответчиков)
3.Озвучка видеороликов (инфографика, документальные фильмы и прочее)
4.Изготовление рекламных аудиороликов под ключ
Бриф https://docs.google.com/forms/d/1Lk9_HwDn2fqk5Mvl71hNaMJGaxGtT0u3tEgpfWOXy3s/viewform?c=0&w=1
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
Все отлично. Задача была озвучить русский и английский вариант текста. Дмитрий отлично справился. Рекомендую
Ответный отзыв
Оплата моментальная! Задача - конкретная. Общение - приятное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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