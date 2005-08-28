Dimonshik121

Ваш несомненный помощник, делающий работу быстро и качественно)
Я- ваш карманный помощник, который сделает работу в малейшие сроки и что самое главное, подаст вам сделанную работу качественно.
Имеется опыт в написании, редактировании и переводе различных текстов.
Владею такими языками, как: английский, украинский, французский и итальянский.
Так же улучшаю знания других языков.
Практикуюсь в написании статьей.
Моя работа заключается исключительно на положительном результате)
Буду рад сотрудничеству.