Dimonshik121

Ваш несомненный помощник, делающий работу быстро и качественно)

Я- ваш карманный помощник, который сделает работу в малейшие сроки и что самое главное, подаст вам сделанную работу качественно.

Имеется опыт в написании, редактировании и переводе различных текстов.

Владею такими языками, как: английский, украинский, французский и итальянский.

Так же улучшаю знания других языков.

Практикуюсь в написании статьей.

Моя работа заключается исключительно на положительном результате)

Буду рад сотрудничеству.