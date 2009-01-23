DinDon

Денис Иванов DinDon

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Дизайн от 100 $

Портфолио
Отзывы заказчиков
godspirit
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов
$3
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форума
Денис одним из последних предложил себя исполнителем, но справился с работой одним из первых. Все сообщения написаны с огромным энтузиазмом. Использованы интересные фотографии и начаты оригинальные темы. Объём сообщений приемлемый, а их количество даже большее, чем требовалось.
Сотрудничеством с Владимиром доволен на 100%: четкая постановка задач, оплата без задержек, приятное общение. И главное – Владимир постоянно на связи. Побольше бы таких заказчиков!
Ответный отзыв