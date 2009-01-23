Денис одним из последних предложил себя исполнителем, но справился с работой одним из первых. Все сообщения написаны с огромным энтузиазмом. Использованы интересные фотографии и начаты оригинальные темы. Объём сообщений приемлемый, а их количество даже большее, чем требовалось.