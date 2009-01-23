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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
15 лет назад
Денис одним из последних предложил себя исполнителем, но справился с работой одним из первых. Все сообщения написаны с огромным энтузиазмом. Использованы интересные фотографии и начаты оригинальные темы. Объём сообщений приемлемый, а их количество даже большее, чем требовалось.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Владимиром доволен на 100%: четкая постановка задач, оплата без задержек, приятное общение. И главное – Владимир постоянно на связи. Побольше бы таких заказчиков!