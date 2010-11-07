Dina19

Дина Карпа Dina19

 
36 летУкраина/Золочев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
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Ответственный исполнитель. Делает все вовремя и качественно, да и просто приятный в общении человек. Будем сотрудничать постоянно)) Рекомендую