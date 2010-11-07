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Дина Карпа
Dina19
Dina19
36 лет
Украина
/
Золочев
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Иван Сырбу
vanea
39 лет
Молдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
33 отзыва
$10
10 баллов
13 лет назад
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Ответственный исполнитель. Делает все вовремя и качественно, да и просто приятный в общении человек. Будем сотрудничать постоянно)) Рекомендую
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Отзывы заказчиков
1
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