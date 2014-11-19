DinaAlisha

Динара DinaAlisha

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Бухгалтерский аутсорсинг

Профессиональные бухгалтерские и аудиторские услуги.

Ведение бухгалтерского учета ТОО и ИП, частных нотариусов, адвокатов и др.

Сдача налоговых статистических отчетов в Налоговые Управления г.Алматы.

Восстановление налогового и бухгалтерского учета.

Финансово-экономический анализ.

Составление бизнес планов и ТЭО.

Подготовка финансовой и управленческой отчетности.

Консультации.

Обучение 1С/8.2, Excel (начинающий и продвинутый пользователь)

Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$5/час
#57