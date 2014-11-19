Бухгалтерский аутсорсинг
Профессиональные бухгалтерские и аудиторские услуги.
Ведение бухгалтерского учета ТОО и ИП, частных нотариусов, адвокатов и др.
Сдача налоговых статистических отчетов в Налоговые Управления г.Алматы.
Восстановление налогового и бухгалтерского учета.
Финансово-экономический анализ.
Составление бизнес планов и ТЭО.
Подготовка финансовой и управленческой отчетности.
Консультации.
Обучение 1С/8.2, Excel (начинающий и продвинутый пользователь)
Бухгалтерские услуги
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$5/час
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