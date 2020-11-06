Dina_ra_work

Начала продвигаться в стихии дизайна совсем недавно, но заинтересовываюсь этим все больше!буду рада работать с вами)

Занимаюсь созданием

•логотипов,

•визиток,

•меню,

•флаеров,

•сертификатов

•открыток

•актуальных в историях,

• самих историй(могу стать сторисмейкером на постоянной основе) и многое другое.Работаю в разных программах и готова переворачивать работу с ног до головы, лишь бы добиться результата, что вам бы понравился!

некоторые работы можно посмотреть в моем инстаграмме https://instagram.com/dina_ra_design?igshid=kqrhpcv52muq