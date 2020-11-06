Dina_ra_work

Начала продвигаться в стихии дизайна совсем недавно, но заинтересовываюсь этим все больше!буду рада работать с вами)
Занимаюсь созданием
•логотипов,
•визиток,
•меню,
•флаеров,
•сертификатов
•открыток
•актуальных в историях,
• самих историй(могу стать сторисмейкером на постоянной основе) и многое другое.Работаю в разных программах и готова переворачивать работу с ног до головы, лишь бы добиться результата, что вам бы понравился!
некоторые работы можно посмотреть в моем инстаграмме https://instagram.com/dina_ra_design?igshid=kqrhpcv52muq
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