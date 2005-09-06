👋 Привет!
Меня зовут Динислам!
Я веб-дизайнер работаю в графическом редакторе "Figma", а также создаю сайты под ключ в "Tilda".
Всегда пытаюсь делать дизайн уникальным, красивым для глаз, удобным и чтобы он помогал бизнесу зарабатывать. Подробно анализирую конкурентов и сферу клиента, что бы решить проблему.
Готов общаться голосом!
Готов обсудить задачу не только в переписке, но и звонком или по видеосвязи, чтобы лучше понять задачу и узнать друг друга. Давайте созвонимся и все обсудим!
👋 Мои контакты
📞Telegram: https://t.me/Dinislam0506
📞Instagram: https://www.instagram.com/dinislam.sh6/
Портфолио
- Лендинг для книжного магазина30 просмотров
- Страница товара для интернет-магазина17 просмотров
- Лендинг для магазина наушников16 просмотров