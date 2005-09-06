👋 Привет!

Меня зовут Динислам!

Я веб-дизайнер работаю в графическом редакторе "Figma", а также создаю сайты под ключ в "Tilda".

Всегда пытаюсь делать дизайн уникальным, красивым для глаз, удобным и чтобы он помогал бизнесу зарабатывать. Подробно анализирую конкурентов и сферу клиента, что бы решить проблему.

 Готов общаться голосом!

Готов обсудить задачу не только в переписке, но и звонком или по видеосвязи, чтобы лучше понять задачу и узнать друг друга. Давайте созвонимся и все обсудим!

👋 Мои контакты

📞Telegram: https://t.me/Dinislam0506

📞Instagram: https://www.instagram.com/dinislam.sh6/