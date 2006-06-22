Требуется отличный программист. Новичков просьба не беспокоится, нужны только те, кто знает что делать. Нужно написать программу - e-gold-keeper, но по заданному функционалу (возможностям). Собственно нужна для работы с деньгами :) Жду предложений и сроков.
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- $200Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Требуется отличный программист. Новичков просьба не беспокоится, нужны только те, кто знает что делать. Нужно написать программу - e-gold-keeper, но по заданному функционалу (возможностям). Собственно нужна для работы с деньгами :) Жду предложений и сроков.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется отличный программист. Новичков просьба не беспокоится, нужны только те, кто знает что делать. Нужно написать программу - keeper, но по заданному функционалу (возможностям). Собственно нужна для работы с деньгами :) Жду предложений и сроков.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт18 лет назад