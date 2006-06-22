Dionisy

Гость Dionisy

 
NaN летРоссия/Казань
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

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  • Программа - keeper

    $200

    Требуется отличный программист. Новичков просьба не беспокоится, нужны только те, кто знает что делать. Нужно написать программу - e-gold-keeper, но по заданному функционалу (возможностям). Собственно нужна для работы с деньгами :) Жду предложений и сроков.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа - keeper

    $200

    Требуется отличный программист. Новичков просьба не беспокоится, нужны только те, кто знает что делать. Нужно написать программу - e-gold-keeper, но по заданному функционалу (возможностям). Собственно нужна для работы с деньгами :) Жду предложений и сроков.

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа - keeper

    Требуется отличный программист. Новичков просьба не беспокоится, нужны только те, кто знает что делать. Нужно написать программу - keeper, но по заданному функционалу (возможностям). Собственно нужна для работы с деньгами :) Жду предложений и сроков.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад