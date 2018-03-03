Предлагаю свои услуги по созданию текстов – не «сочных», как любят говорить многие, а теплых и вдохновляющих

Здравствуйте! Предлагаю свои услуги по созданию текстов – не «сочных», как любят говорить многие, а теплых и вдохновляющих.

У меня нет маленьких детей и других факторов, отвлекающих от работы, но есть филологическое образование. Доступна в сети ежедневно.

Учитываю все пожелания заказчика к тексту и внимательно отношусь к выполнению ТЗ.

Наиболее интересны темы для сотрудничества:

Медицина и здоровье;

Красота, мода;

Спорт и ЗОЖ;

Недвижимость;

Мебель;

Ремонт и дизайн;

Кулинария;

Путешествия;

Животные и растения;

Хобби.

Всегда готова пробовать себя и развиваться в разных направлениях.

Есть опыт ведения сайтов на платформе WP.