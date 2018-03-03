Divia

Екатерина Divia

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Предлагаю свои услуги по созданию текстов – не «сочных», как любят говорить многие, а теплых и вдохновляющих

Здравствуйте! Предлагаю свои услуги по созданию текстов – не «сочных», как любят говорить многие, а теплых и вдохновляющих.

У меня нет маленьких детей и других факторов, отвлекающих от работы, но есть филологическое образование. Доступна в сети ежедневно.

Учитываю все пожелания заказчика к тексту и внимательно отношусь к выполнению ТЗ.

Наиболее интересны темы для сотрудничества:

  • Медицина и здоровье;
  • Красота, мода;
  • Спорт и ЗОЖ;
  • Недвижимость;
  • Мебель;
  • Ремонт и дизайн;
  • Кулинария;
  • Путешествия;
  • Животные и растения;
  • Хобби.
Всегда готова пробовать себя и развиваться в разных направлениях.

Есть опыт ведения сайтов на платформе WP.