Предлагаю свои услуги по созданию текстов – не «сочных», как любят говорить многие, а теплых и вдохновляющих
Здравствуйте! Предлагаю свои услуги по созданию текстов – не «сочных», как любят говорить многие, а теплых и вдохновляющих.
У меня нет маленьких детей и других факторов, отвлекающих от работы, но есть филологическое образование. Доступна в сети ежедневно.
Учитываю все пожелания заказчика к тексту и внимательно отношусь к выполнению ТЗ.
Наиболее интересны темы для сотрудничества:
- Медицина и здоровье;
- Красота, мода;
- Спорт и ЗОЖ;
- Недвижимость;
- Мебель;
- Ремонт и дизайн;
- Кулинария;
- Путешествия;
- Животные и растения;
- Хобби.
Есть опыт ведения сайтов на платформе WP.