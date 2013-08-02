Diya_Ebeme

Дия Diya_Ebeme

 
32 годаУзбекистан/Ташкент
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Занимаюсь web-дизайном сравнительно недавно. Но большое желание учиться и трудиться. Есть работы, небольшой опыт. В первую очередь хотела бы получить именно опыт. А именно по навыкам работы скажет мое портфолио.

Портфолио
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Дизайн сайтов
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от $30
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