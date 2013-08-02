Занимаюсь web-дизайном сравнительно недавно. Но большое желание учиться и трудиться. Есть работы, небольшой опыт. В первую очередь хотела бы получить именно опыт. А именно по навыкам работы скажет мое портфолио.
Портфолио
- Клубника153 просмотра
- Color Guide130 просмотров
- Вкусно128 просмотров
- Кондитерская150 просмотров
- Arfeum157 просмотров
- Диагноз110 просмотров
- Сайт-портфолио142 просмотра
- Блог "До Лампочки"195 просмотров
- Туризм149 просмотров
- Магазин бриллиантов150 просмотров
- Кактус148 просмотров
- Автовышки138 просмотров
Дизайн сайтов
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