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Александр
Dj_smart
Dj_smart
31 год
Украина
/
Днепр
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Программист Delphi, PHP, JS/jQuery, MySQL. Разработка прикладного ПО
Пишу прикладное ПО на языках Delphi, JavaScript(Html, jQuery) и PHP (MySql)
PHP
Javascript
MySQL
HTML
Delphi
jQuery
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
boks
47 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
15 лет назад
Нужен графический модуль
Спасибо! Рекамендую всем, делает оперативно, свежий ум!Хорошо знает PHP.
Отличный заказчик, описал всё вовремя и именно то, что нужно было в результате. Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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