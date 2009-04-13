Dj_smart

Александр Dj_smart

 
31 годУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Программист Delphi, PHP, JS/jQuery, MySQL. Разработка прикладного ПО

Пишу прикладное ПО на языках Delphi, JavaScript(Html, jQuery) и PHP (MySql)

PHPJavascriptMySQLHTMLDelphijQuery
Отзывы заказчиков
boks
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
15 лет назад
Нужен графический модуль
Спасибо! Рекамендую всем, делает оперативно, свежий ум!Хорошо знает PHP.
Отличный заказчик, описал всё вовремя и именно то, что нужно было в результате. Рекомендую!
Ответный отзыв