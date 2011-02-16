Занимаюсь продвижением сайтов любого региона и любой тематики.

Добрый день! Меня зовут Игорь,я занимаюсь оказанием платных услуг по продвижению сайтов.Хотел бы предложить Вам свои услуги.

В услуги входит:

1.Исправление графических элементов и "прописка" обязательных тэгов

2.Подбор ключевых слов, которые лягут в основу контента каждой страницы, и будут участвовать в продвижение сайта

3. Оптимизация тематических запросов вашего web сайта. И оптимизация контента каждой страницы, находящейся на продвижении

4.Исправление контента сайта – исправление и оптимизация текстов и дополнительное наполнения страниц вашего сайта

5.Продвижение (раскрутка) сайта (внешняя оптимизация): обмен информационным материалом, включая работу со ссылками и статьями, покупка ссылок с тематических сайтов, написание статей и размещение статей на тематических ресурсах и т.п., – все это входит в пакет первичных услуг по раскрутке сайта

Стоимость продвижения сайта расчитывается индивидуально для каждого сайта.

Выбирая раскрутку сайта именно у меня, Вы выбираете:

- максимально быстрое получение результатов;

- стабильность;

- опыт;

- индивидуальный подход с анализом рынка, на котором Вам необходимо занять лидирующие позиции;

- долгосрочное сотрудничество, а не единоразовый успех.

Кроме того, я практикую грамотную ценовую политику, а качество произведенных работ гарантировано – ведь я работаю на полную отдачу.