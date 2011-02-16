Требуется создания скрипта. Смысл скрипта такой, посетитель заходит на сайт, после пребывания на сайте определённого времени на сайте появляется код состоящий из цифр и букв. Скрипт должен быть динаминчым, то есть чтобы его можно было ...
Добрый день! Меня зовут Игорь,я занимаюсь оказанием платных услуг по продвижению сайтов.Хотел бы предложить Вам свои услуги.
В услуги входит:
1.Исправление графических элементов и "прописка" обязательных тэгов
2.Подбор ключевых слов, которые лягут в основу контента каждой страницы, и будут участвовать в продвижение сайта
3. Оптимизация тематических запросов вашего web сайта. И оптимизация контента каждой страницы, находящейся на продвижении
4.Исправление контента сайта – исправление и оптимизация текстов и дополнительное наполнения страниц вашего сайта
5.Продвижение (раскрутка) сайта (внешняя оптимизация): обмен информационным материалом, включая работу со ссылками и статьями, покупка ссылок с тематических сайтов, написание статей и размещение статей на тематических ресурсах и т.п., – все это входит в пакет первичных услуг по раскрутке сайта
Стоимость продвижения сайта расчитывается индивидуально для каждого сайта.
Выбирая раскрутку сайта именно у меня, Вы выбираете:
- максимально быстрое получение результатов;
- стабильность;
- опыт;
- индивидуальный подход с анализом рынка, на котором Вам необходимо занять лидирующие позиции;
- долгосрочное сотрудничество, а не единоразовый успех.
Кроме того, я практикую грамотную ценовую политику, а качество произведенных работ гарантировано – ведь я работаю на полную отдачу.
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