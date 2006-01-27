DmiS-V

Гость DmiS-V

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

- Математическое моделирование

- Языки программирования: Java, C#, C++, Delphi, VBA

- Веб-программирование: PHP, Perl, ASP.NET, JSP, JavaScript, DHTM, DOM, Web сервисы, CMS: Typo3, Parser

- Базы данных: PosgreSQL, MySQL, MS SQL, Fox Pro, MS Access, PL/SQL, ADO.NET

- Технологии: XML, XSLT, XPath, SOAP, Sockets, POP/IMAP, TCP/IP

- Разработка приложений: UML, ER-диаграммы

- Администрирование Windows и Unix систем

- Логическое программирование: Prolog

- Функциональное программирование: Lisp

- Системы контроля версий: SVN, CVS, VSS

- Математические пакеты: Maple, MathLab

- Тестирование программных продуктов

- Английский язык: чтение и написание технической документации

- Другие: Photoshop, CoralDraw

PHPJavascriptMySQLDelphiPerl
Отзывы заказчиков
lear
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$200
10 баллов
18 лет назад
Система тестирования
Все отлично: достатточно быстро, качественно, без подвохов (найденные жучки честно исправил уже после оплаты), а главное, мой научник остался полностью доволен :)