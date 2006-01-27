- Математическое моделирование
- Языки программирования: Java, C#, C++, Delphi, VBA
- Веб-программирование: PHP, Perl, ASP.NET, JSP, JavaScript, DHTM, DOM, Web сервисы, CMS: Typo3, Parser
- Базы данных: PosgreSQL, MySQL, MS SQL, Fox Pro, MS Access, PL/SQL, ADO.NET
- Технологии: XML, XSLT, XPath, SOAP, Sockets, POP/IMAP, TCP/IP
- Разработка приложений: UML, ER-диаграммы
- Администрирование Windows и Unix систем
- Логическое программирование: Prolog
- Функциональное программирование: Lisp
- Системы контроля версий: SVN, CVS, VSS
- Математические пакеты: Maple, MathLab
- Тестирование программных продуктов
- Английский язык: чтение и написание технической документации
- Другие: Photoshop, CoralDraw
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
18 лет назад
Все отлично: достатточно быстро, качественно, без подвохов (найденные жучки честно исправил уже после оплаты), а главное, мой научник остался полностью доволен :)