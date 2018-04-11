Качественный, современный и продающий дизайн (как в хорошем агентстве) по цене фриланса.

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я не есть это тело, я - душа. А еще муж, учёный, преподаватель, велосипедист, йог и веб-дизайнер :)

Опыт работы дизайнером: 2 года (в данный момент работаю в студии веб-дизайна).

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﻿Основные принципы:

• максимальная честность. В работе случается всякое, невозможно на 100% заранее предусмотреть все трудности, с которыми можно встретится в процессе работы. Если я не успеваю, т.к. проект оказался сильно объемным, или по другой причине - я сообщу об этом.

• ответственность. Если я взялся за проект, то сделаю его в любом случае на тех условиях, на которых мы договорились. Я не пропадаю куда-то и не игнорирую сообщения клиентов.

• пунктуальность. Я ненавижу опаздывать или делать что-то не вовремя. Возможно, многие скажут, что это плюс, но часто от этого качества страдаю я сам. Особенно когда приходится ждать жену, пока она соберется, когда мы вместе куда-то собираемся идти :)

• качество. В прошлом я писал кандидатскую диссертацию по своей специальности. Мне близко изучение, анализ и научная деятельность. Веб-дизайн в этом не является исключением. Я делаю дизайн основываясь на анализе современных трендов и тенденций в веб-дизайне, благодаря чему в результате получается качественный продукт.

Пишите, буду рад совместному сотрудничеству!

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Прежде, чем принять решение, ознакомьтесь с моими работами

→ https://drive.google.com/open?id=0B32Ct3Vi2FZWVXdscmN6S1gtSEE

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Спасибо за внимание!