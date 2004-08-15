Веб-дизайнер

Привет!

Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь созданием дизайна сайтов.

Так же работают в команде вместе с другими специалистами для реализации различных проектов.

Всегда стараюсь работать в сроки, если не случается каких-нибудь непредвиденных обстоятельств.

Готов созвониться и ответить на все интересующие вас вопросы.

Портфолио

Доп. информация

Сколько времени займет дизайн?

Разработка дизайна занимает от 5-6 дней работы ВАЖНО это время только за разработку дизайна в него не входит время на заполнение брифа, предоставление материалов, связь и т.д.

Как будет происходить оплата?

Оплата производится постранично или по частям. С помощью этого вы будете уверены, что я доведу проект до конца. Оплата производится после утверждения страницы или выполнения той части работы какой мы ранее обсудили .