Привет!
Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь созданием дизайна сайтов.
Так же работают в команде вместе с другими специалистами для реализации различных проектов.
Всегда стараюсь работать в сроки, если не случается каких-нибудь непредвиденных обстоятельств.
Готов созвониться и ответить на все интересующие вас вопросы.
Доп. информация
Сколько времени займет дизайн?
Разработка дизайна занимает от 5-6 дней работы ВАЖНО это время только за разработку дизайна в него не входит время на заполнение брифа, предоставление материалов, связь и т.д.
Как будет происходить оплата?
Оплата производится постранично или по частям. С помощью этого вы будете уверены, что я доведу проект до конца. Оплата производится после утверждения страницы или выполнения той части работы какой мы ранее обсудили .