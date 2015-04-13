Компьютерный набор нот с рукописного или печатного оригинала. Сканирование и распознавание текста.

Создание на основе скана печатного или рукописного нотного материала электронного документа (файла), содержащего нотный текст, оформленный в соответствии с правилами графического оформления печатных нотных изданий. Результат работы может быть представлен в форматах PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, XML, MSCZ, WAVE, MP3, MIDI, что позволяет просмотреть нотный текст на экране ТВ, ПК и др., сделать качественную распечатку, а также получить общее представление о звучании музыкального произведения.