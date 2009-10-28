Dmitriy_HDS

Дмитрий Dmitriy_HDS

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

E-mail: [email protected]

ICQ: 361-795-323

  • Вращающийся куб WebGL(HTML5).

    Нужно разработать вращающийся куб. Задачи: 1. Обязательно передать эффект 3D 2. У куба на каждой стороне будет логотип с надписью (как сейчас fashion &amp; shopping) 3. При наведении на сторону логотип с ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Развитие сайта

    Развитие сайта. Здравствуйте. Необходим специалист способный развивать сайт http://www.ycc.ru/. В это входит продвижение, модернизация, доработка и развитие новых направлений. Хотелось бы услащать ваши предложения. А так же ваше мнение и анализ/сравнение данного сайта ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад