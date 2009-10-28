Dmitriy_HDS

$2000
Требуется программист владеющий Typo3. (1500-2000$ за проект) Желательно опыт работы \ программирования http://www.webasyst.ru
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
14 лет назад
E-mail: [email protected]
ICQ: 361-795-323
Требуется программист владеющий Typo3. (1500-2000$ за проект) Желательно опыт работы \ программирования http://www.webasyst.ru
Нужно разработать вращающийся куб. Задачи: 1. Обязательно передать эффект 3D 2. У куба на каждой стороне будет логотип с надписью (как сейчас fashion & shopping) 3. При наведении на сторону логотип с ...
Развитие сайта. Здравствуйте. Необходим специалист способный развивать сайт http://www.ycc.ru/. В это входит продвижение, модернизация, доработка и развитие новых направлений. Хотелось бы услащать ваши предложения. А так же ваше мнение и анализ/сравнение данного сайта ...