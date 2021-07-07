Dmitro_int

Требуется контент- менеджер ПРОФЕССИОНАЛ!!! (работа удаленная) Наполнение интернет-магазина товарами (тема: Мебельная фурнитура, аксессуары, освещение) Есть первичная информация, фото, артикулы, описание. Количество товаров 2000-5000 (может и больше) Требуются: уникальные тексты, обработка фото ...