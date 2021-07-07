Dmitro_int

Дмитрий Dmitro_int

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$69
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Внести правки в проект

    Необходимо внести правки в проект системы управления (CMS). Задача включает исправление ошибок и доработку функционала. Ожидается качественное выполнение в срок.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наполнение интернет магазина товарами.

    Требуется контент- менеджер ПРОФЕССИОНАЛ!!! (работа удаленная) Наполнение интернет-магазина товарами (тема: Мебельная фурнитура, аксессуары, освещение) Есть первичная информация, фото, артикулы, описание. Количество товаров 2000-5000 (может и больше) Требуются: уникальные тексты, обработка фото ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

rigayaya
23 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$69
10 баллов
4 года назад
Внести правки в проект
спасибо за отзыв!
Очень хороший и внимательный специалист. Очень доволен! Рекомендую
Ответный отзыв