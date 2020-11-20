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Дмитрий
Dmitry360
Dmitry360
35 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Плакат для Драматического театр им. Ф.Г. Волкова.
58 просмотров
Хорёк
54 просмотра
Концепт персонажа для марк агентства "Лид Гевара"
64 просмотра
Концепт персонажа для рыболовного клуба.
50 просмотров
Персональный тренер Ivan Dmitriev
26 просмотров
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