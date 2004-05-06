Архитектор-дизайнер. 3D визуализации. Планировки.
Архитектор-фрилансер. Работаю в 3ds Max, Sketch Up, Auto CAD.
• Разработка полных дизайн проектов
• Разработка комфортных планировок
• Мебельное наполнение интерьера
• 3D визуализации интерьеров и экстерьеров
• Изготовление 3D моделей
Опыт в сфере дизайна – 2 года.
Выполнение заказа в максимально короткие сроки по адекватной цене.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визуализация частного дома по фото1 просмотр
- Визуализация барнхаусанет просмотров
- Визуализация частного дома по фото2 просмотра
- Визуализация шкафа в интерьеренет просмотров
- Визуализация шкафа в интерьере1 просмотр
- Визуализация шкафа в интерьере5 просмотров
- Визуализация барнхауса24 просмотра
- Экстерьер вокзала17 просмотров
- Визуализация кухни-гостинной17 просмотров
- Разработка дизайна и визуализация пекарни12 просмотров