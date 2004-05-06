Dmitry753

Дмитрий Dmitry753

 
19 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Архитектор-дизайнер. 3D визуализации. Планировки.

Архитектор-фрилансер. Работаю в 3ds Max, Sketch Up, Auto CAD.

• Разработка полных дизайн проектов

• Разработка комфортных планировок

• Мебельное наполнение интерьера

• 3D визуализации интерьеров и экстерьеров

• Изготовление 3D моделей

Опыт в сфере дизайна – 2 года.

Выполнение заказа в максимально короткие сроки по адекватной цене.

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