Архитектор-дизайнер. 3D визуализации. Планировки. Архитектор-фрилансер. Работаю в 3ds Max, Sketch Up, Auto CAD. • Разработка полных дизайн проектов • Разработка комфортных планировок • Мебельное наполнение интерьера • 3D визуализации интерьеров и экстерьеров • Изготовление 3D моделей Опыт в сфере дизайна – 2 года. Выполнение заказа в максимально короткие сроки по адекватной цене. 3ds Max

Я против войны в Украине !