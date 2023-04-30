DmitryDragon

Дмитрий Драгон DmitryDragon

 
33 годаУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Разработка мобильных приложений. Создание сайтов под ключ. Разработка Веб-приложений. Веб-программирование. Наша команды специалистов имеет большой опыт в разработке программного обеспечения.
Всегда гарантируем, что конечный продукт будет полностью соответствовать требованиям заказчика.