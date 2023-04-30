Дмитрий Драгон DmitryDragonDmitryDragon
33 годаУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Разработка мобильных приложений. Создание сайтов под ключ. Разработка Веб-приложений. Веб-программирование. Наша команды специалистов имеет большой опыт в разработке программного обеспечения.
Всегда гарантируем, что конечный продукт будет полностью соответствовать требованиям заказчика.
Портфолио
- Многостраничный, адаптивный сайт.1 просмотр
- Сайт для курсов английскогонет просмотров
- Разработка сайта под ключнет просмотров
- Сайт "под ключ"нет просмотров
- Сайт для строительной компаниинет просмотров
- Выездное обслуживание Constanta Cateringнет просмотров
- Верстка страницы Сотрудничество.нет просмотров
- Сайт Автозапчастейнет просмотров