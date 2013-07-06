DmitryScaletta

Профессиональная HTML верстка: быстро, качественно, в обозначенные сроки!

- HTML5 + CSS3

- Адаптивная, резиновая или фиксированная верстка

- Браузеры: IE7+, FF3.5+, Opera10.5+, Chrome

- Соблюдение стандартов W3C

- Логичный, продуманный, ручной код

- Четкое соблюдение сроков

Так же возможна натяжка на CMS Joomla.

Опыт работы: более 3-х лет

Оплата через:

1. WebMoney

2. EasyPay

ICQ: 647194739