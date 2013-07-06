DmitryScaletta

Профессиональная HTML верстка: быстро, качественно, в обозначенные сроки!
- HTML5 + CSS3
- Адаптивная, резиновая или фиксированная верстка
- Браузеры: IE7+, FF3.5+, Opera10.5+, Chrome
- Соблюдение стандартов W3C
- Логичный, продуманный, ручной код
- Четкое соблюдение сроков
Так же возможна натяжка на CMS Joomla.
Опыт работы: более 3-х лет
Оплата через:
1. WebMoney
2. EasyPay
ICQ: 647194739
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!