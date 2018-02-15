DmitrySkr

Дмитрий Скрипак DmitrySkr

 
25 летКазахстан/Петропавловск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Скорость, качество и удобство!

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий!

- HTML,CSS,JS,JQuery, PHP

- Пишу разнообразные программы, на разных языках.

- Скрипты для серверов mta/samp/cs.

- Боты телеграм, вк и другие.

- Долго работал с Unity3d, могу выполнять задачи в этой области.

PHPJavascriptHTMLCSSjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$210
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$210
10 баллов
6 лет назад
Шаблон на ВП для рекрутинг фирмы.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать шаблон на WordPress
Очень помог не дорого одному человеку. Рекомендую. Хорошо справился. Будем сотрудничать.
Отличная коммуникация, всё прошло без каких либо проблем. Оплата производилась как договаривались. Будем дальше работать :)
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