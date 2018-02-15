Скорость, качество и удобство!
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий!
- HTML,CSS,JS,JQuery, PHP
- Пишу разнообразные программы, на разных языках.
- Скрипты для серверов mta/samp/cs.
- Боты телеграм, вк и другие.
- Долго работал с Unity3d, могу выполнять задачи в этой области.
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$210
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Отзывы заказчиков
$210
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
6 лет назад
Очень помог не дорого одному человеку. Рекомендую. Хорошо справился. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличная коммуникация, всё прошло без каких либо проблем. Оплата производилась как договаривались. Будем дальше работать :)