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Имя (Name): Дмитрий (Dmitry)

Возраст (Age): 38

Регион (Region): Россия, Самара (Russian, Samara)

Коротко о себе (About me) :

- В работе, настойчив, внимателен, ответствен.

- В достижении целей преобладает упрямство, усидчивость, целеустремлённость направленные на достижения максимального качества в кротчайшие сроки.

- В отношении к заказчику/клиенту, внимателен, вежлив, способен на уступки в рамках проекта/заказа, в финансовом плане, либо в плане дополнительно выполненных работ/услуг касающихся текущего заказа.