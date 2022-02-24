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Имя (Name): Дмитрий (Dmitry)
Возраст (Age): 38
Регион (Region): Россия, Самара (Russian, Samara)
Коротко о себе (About me) :
- В работе, настойчив, внимателен, ответствен.
- В достижении целей преобладает упрямство, усидчивость, целеустремлённость направленные на достижения максимального качества в кротчайшие сроки.
- В отношении к заказчику/клиенту, внимателен, вежлив, способен на уступки в рамках проекта/заказа, в финансовом плане, либо в плане дополнительно выполненных работ/услуг касающихся текущего заказа.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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