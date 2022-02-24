DmitrySocolsky

Дмитрий DmitrySocolsky

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Имя (Name): Дмитрий (Dmitry)

Возраст (Age): 38

Регион (Region): Россия, Самара (Russian, Samara)

Коротко о себе (About me) :

- В работе,  настойчив, внимателен, ответствен.

- В достижении целей преобладает упрямство,  усидчивость,  целеустремлённость направленные на       достижения максимального качества в кротчайшие сроки

- В отношении к заказчику/клиенту, внимателен, вежлив, способен на уступки в рамках                           проекта/заказа, в финансовом плане, либо в плане дополнительно выполненных работ/услуг   касающихся текущего заказа.                                                                     

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