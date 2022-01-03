DmitryTsi

Дмитрий DmitryTsi

 
24 годаМолдова/Кишинев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Есть опыт с наполнением сайтов WordPress / DLE / Битрикс.Также занимаюсь обработкой фото и видео-редакторами Adobe Photoshop и Sony Vegas Pro.

-Заполнял товары описанием и характеристиками

-Обработка фото

-На торговой площадке 999.md, avito.ru , публиковал и размещал по 50 объявлений в день

WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$13
10 баллов
2 года назад
Контент менеджер всю информацию и фото предоставлю
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Рекомендую данного заказчика. Дал чёткое задание по которому было легко работать. Также был всегда на связи и делал правки, что ускорило работу. Выплата была та, что и указывалась а также сделана в срок. Планирую в дальнейшем работать и вам советую.
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