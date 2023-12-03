Дмитрий Быстров Dmitry_BystrovDmitry_Bystrov
22 годаРоссия/Липецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
VK: https://vk.com/burning_ad
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Git.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online с 12:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50% (Или частичная оплата). Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ленединг42 просмотра
- Сайт магазина еды46 просмотров
- Магазин телефонов39 просмотров
- Creative59 просмотров
- Лендинг СтройКонтроль51 просмотр