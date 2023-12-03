Мои контакты:

e-mail: [email protected]

VK: ﻿https://vk.com/burning_ad

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

Git.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 12:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50% (Или частичная оплата). Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип.

Гарантирую: