Dmitry_Bystrov

Дмитрий Быстров Dmitry_Bystrov

 
22 годаРоссия/Липецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

VK: ﻿https://vk.com/burning_ad

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Git.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.

Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 12:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50% (Или частичная оплата). Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!
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