Dmitry_UA

Дмитрий Dmitry_UA

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
❗️Гуру перевода I Работаю быстро и качественно I Эффективность моё второе имя I идеальное сочетание цены и качества👌 ❗️

📖✍️Профессионально и быстро перевожу тексты. ✍️📖

🤓🗣Свободно владею английским, немецким, испанским, чешским, французским языками, также учу новые языки.🗣🤓

📖✍️ Есть опыт написания статей, по теме. (без воды)✍️📖

  • Учусь фотошопу

❗️❗️❗️Осторожно: Со мной ваши тексты будут уникальными, правильными, качественными, неповторимыми и всё это за приятные цены.❗️❗️❗️

🤝 О цене мы всегда договоримся. 🤝

❓❓❓ Не верится? Тогда проверьте сами. ☺️☺️☺️

Портфолио

Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#472
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#635
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2846
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#3437