Dmitry_developer

Дмитрий Dmitry_developer

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Оперативная качественная верстка сайтов любой сложности !

Мои особенности:

  • Работаю качественно и оперативно;
  • К каждому проекту делаю адаптивный дизайн;
  • Занимаюсь разработкой сайтов более одного года;
  • Приветствую индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Всегда на связи.
Мои навыки:
  • Web-дизайн: Adobe Photoshop | Figma
  • Верстка: HTML5+CSS3 | HTML4.01+CSS2
  • Программирование: JavaScript | Vue.js
  • Инструменты: Scss | Gulp
Пишу читаемый валидный код. Кроссбраузерная адаптивная верстка
JavascriptВерстка сайтаFigma