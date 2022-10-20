Дмитрий Dmitry_developerDmitry_developer
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Оперативная качественная верстка сайтов любой сложности !
Мои особенности:
- Работаю качественно и оперативно;
- К каждому проекту делаю адаптивный дизайн;
- Занимаюсь разработкой сайтов более одного года;
- Приветствую индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Всегда на связи.
- Web-дизайн: Adobe Photoshop | Figma
- Верстка: HTML5+CSS3 | HTML4.01+CSS2
- Программирование: JavaScript | Vue.js
- Инструменты: Scss | Gulp
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Peugeot500850 просмотров
- Тестовая верстка на вакансию "Html - верстальщик"47 просмотров
- Iceberg50 просмотров
- Пример верстки Landing-page47 просмотров
- Landing - page для интернет магазина43 просмотра
- Сайт-визитка для бизнеса пассажирских перевозок45 просмотров