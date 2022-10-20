Оперативная качественная верстка сайтов любой сложности ! Мои особенности: Работаю качественно и оперативно;

К каждому проекту делаю адаптивный дизайн;

Занимаюсь разработкой сайтов более одного года;

Приветствую индивидуальный подход к каждому клиенту;

Всегда на связи. Мои навыки: Web-дизайн: Adobe Photoshop | Figma

Верстка: HTML5+CSS3 | HTML4.01+CSS2

Программирование: JavaScript | Vue.js

Инструменты: Scss | Gulp Пишу читаемый валидный код. Кроссбраузерная адаптивная верстка JavascriptВерстка сайтаFigma Мои навыки:Пишу читаемый валидный код. Кроссбраузерная адаптивная верстка

Я против войны в Украине !