Frontend Developer(React) HTML CSS JS
👋 Привет!
Меня зовут Дмитрий и я фронтенд разработчик из Минска. Мне чуть больше 18 лет, и уже не мало умею, но хочется ещё.
Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться. Камон это не сложно)
Сам человек позитив и люблю им делиться, особенно с заказчиками). Сам всегда мыслю критически, поэтому ко всему новому и неизвестному отношусь хорошо. Следственно, можете мне писать, не разочарую)
Примеры того, что я могу для вас сделать
1. SPA или же single page application
1.1 https://dimmitrii.github.io/DDD/
1.2 https://dimmitrii.github.io/ShopTest/
2. Landing page
1.1 https://dimmitrii.github.io/adaptive-layout2/
В зависимсоти от желаний страница может быть резиновой(responsive), адаптивной(adaptive), статической(static)
Оплата
Есть счет в белорусском банке и в польском банке. Можно выбрать любой
Я против войны в Украине!