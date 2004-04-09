Frontend Developer(React) HTML CSS JS

👋 Привет!

Меня зовут Дмитрий и я фронтенд разработчик из Минска. Мне чуть больше 18 лет, и уже не мало умею, но хочется ещё.

Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться. Камон это не сложно)

Сам человек позитив и люблю им делиться, особенно с заказчиками). Сам всегда мыслю критически, поэтому ко всему новому и неизвестному отношусь хорошо. Следственно, можете мне писать, не разочарую)

﻿Примеры того, что я могу для вас сделать

1. SPA или же single page application

﻿1.1 https://dimmitrii.github.io/DDD/

﻿1.2 https://dimmitrii.github.io/ShopTest/

2. Landing page

1.1 https://dimmitrii.github.io/adaptive-layout2/

В зависимсоти от желаний страница может быть резиновой(responsive), адаптивной(adaptive), статической(static)

Оплата

Есть счет в белорусском банке и в польском банке. Можно выбрать любой