Dnepranka

Анна Чайка Dnepranka

 
46 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Наполняю сайты контентом. Работаю быстро, грамотно и качественно.

Изготавливаю флеш-баннеры, но без сложного программирования.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
korotkovrrgroup
Юрий 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Flash анимацию готового psd
Молодец сделала баннер и сразу в Предложении к проекту показала пример такого подхода я здесь еще не видел. спасибо
Четкое ТЗ. Приятно было поработать. :)
Ответный отзыв