Наполняю сайты контентом. Работаю быстро, грамотно и качественно.
Изготавливаю флеш-баннеры, но без сложного программирования.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Молодец сделала баннер и сразу в Предложении к проекту показала пример такого подхода я здесь еще не видел. спасибо
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Приятно было поработать. :)