Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
О себе: Я занимаюсь веб-разработкой уже более 5 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны, клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. Если нужно есть дополнительная команда из 2 человек уровня Senior .
Порядок работы:
Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
Помогу составить техническое задание.
Работаю только по предоплате.
$25/час
от $100
$25/час
от $100
$25/час
от $100
$25/час
от $100
от $10
Время работыс 09-00 до 19-00
Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.