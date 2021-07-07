Профессиональная разработка сайтов

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

О себе: Я занимаюсь веб-разработкой уже более 5 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны, клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. Если нужно есть дополнительная команда из 2 человек уровня Senior .

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание.

Работаю только по предоплате.

Веб-программирование

$25/час

от $100

Системы управления (CMS)

$25/час

от $100

Интернет-магазины

$25/час

от $100

Сайты «под ключ»

$25/час

от $100

HTML-верстка

от $10

Время работыс 09-00 до 19-00

﻿Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.