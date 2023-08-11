Моя цель - хорошо выполнить свою работу!
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3
- Кроссбраузерность .
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- SCSS
- GulpJS
- Git
- Аккуратный, логичный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online с 9:00 MSK
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Адекватная цена
Telegram: @DocQunaty
Email: [email protected]
Портфолио
- Пример лендинга (Bootstrap)52 просмотра
- Вёрстка маленького лендинга, адаптивно.54 просмотра
- Вёрстка интернет магазина адаптивно по БЭМ90 просмотров
- Вёрстка небольшого сайта адаптивно по БЭМ70 просмотров