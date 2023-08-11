DocQuanty

Константин DocQuanty

 
28 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Моя цель - хорошо выполнить свою работу!

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3
  • Кроссбраузерность .
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Аккуратный, логичный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 9:00 MSK

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Адекватная цена
Контакты:

Telegram: @DocQunaty

Email: [email protected]

Bootstrap