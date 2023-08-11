Моя цель - хорошо выполнить свою работу!

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3

Кроссбраузерность .

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

SCSS

GulpJS

Git

Аккуратный, логичный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 9:00 MSK

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Адекватная цена

Telegram: @DocQunaty

Email: [email protected]