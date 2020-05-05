Doctor_Why

20 летний студент Харьковского Национального Университета Радиоэлектроники, женат, Unity Engine , .Net

Всегда нравилось играть в игры , со временем начал изучать программирование , пробовал всё от html до assembler , открыл для себя мир GameDev и языка С# , изучал так же Java и С++. Занимался небольшими проектами , делал игры чтобы взамен лабораторных в университете, тогда как раз изучал С++ и пользовался библиотекой SFML, позже попробовал Unity и первым полноценным проектом была игра на курсовую работу уже как раз на Unity/C#. Работал конечно во многих разных сферах , но все ещё не утратил мечту заниматься любимым делом.