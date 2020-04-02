Иллюстратор с огромным опытом, начинающий digital иллюстратор и просто фанат своего дела.
Рисую уже больше 15 лет, на данный момент работаю в Photoshop и Procreate. Свою работу делаю быстро, качественно, учитываю все ваши пожелания. Готова к долгосрочному сотрудничеству, так же к одиночным проектам. Отвечу на все интересующие вопросы.
Портфолио
- Lady Bird111 просмотров
- Troja97 просмотров
- Lady blond104 просмотра
- Anna88 просмотров
- Archi80 просмотров
- Lamps113 просмотров
- Thoughts at sea92 просмотра