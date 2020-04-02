Иллюстратор с огромным опытом, начинающий digital иллюстратор и просто фанат своего дела.

Рисую уже больше 15 лет, на данный момент работаю в Photoshop и Procreate. Свою работу делаю быстро, качественно, учитываю все ваши пожелания. Готова к долгосрочному сотрудничеству, так же к одиночным проектам. Отвечу на все интересующие вопросы.