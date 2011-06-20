SEO-тексты, рерайтинг, копирайтинг, пресс-релизы, переводы

Направления работы:

- грамотные SEO-тексты;

- качественный рерайтинг;

- копирайтинг;

- пресс-релизы;

- литературный перевод англоязычных текстов, новостей.

Есть опыт написания эффективных статей для продвижения, а также многолетний опыт работы в журналистике. Свободное владение английским языком.