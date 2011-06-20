Dolce_vite

Татьяна Dolce_vite

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
SEO-тексты, рерайтинг, копирайтинг, пресс-релизы, переводы

Направления работы:

- грамотные SEO-тексты;

- качественный рерайтинг;

- копирайтинг;

- пресс-релизы;

- литературный перевод англоязычных текстов, новостей.

Есть опыт написания эффективных статей для продвижения, а также многолетний опыт работы в журналистике. Свободное владение английским языком.

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Отзывы заказчиков

over_
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Наполнение статьями сайта и SEO-статьи
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перевод простых новостей и выкладка
Спокойный, порядочный исполнитель и приятная в общении девушка. Работаем на постоянной основе, все устраивает.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга