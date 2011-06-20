SEO-тексты, рерайтинг, копирайтинг, пресс-релизы, переводы
Направления работы:
- грамотные SEO-тексты;
- качественный рерайтинг;
- копирайтинг;
- пресс-релизы;
- литературный перевод англоязычных текстов, новостей.
Есть опыт написания эффективных статей для продвижения, а также многолетний опыт работы в журналистике. Свободное владение английским языком.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
14 лет назад
Спокойный, порядочный исполнитель и приятная в общении девушка. Работаем на постоянной основе, все устраивает.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга