Всегда готова помочь Вам с разработкой и созданием презентаций, прайсов, логотипов.

Меня зовут Доминика. Занимаюсь созданием презентаций, прайсовых листов, логотипов. Могу выполнить работу на русском, польском, английском языках. Работаю с такими программами как: Figma, Illustrator, Photoshop, PowerPoint, Word, Exel. В работе выслушиваю все желания заказчика и предлагаю свои идеи. В общении открыта и искренняя. Для меня важно, чтобы все Ваши желания были выполнены. Если хотите со мной поработать, то пишите на почту: [email protected]