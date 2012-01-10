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Андрей Блиндер
Doomood
Doomood
41 год
16 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Архитектор-дизайнер
стаж роботы по специальности: 4 года
Портфолио
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Реконструкция пансионата в Крыму
319 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 20 дней
#935
3D-графика
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1494
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4621
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