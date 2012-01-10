Doomood

Андрей Блиндер Doomood

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Архитектор-дизайнер

стаж роботы по специальности: 4 года

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 20 дней
#935
3D-графика
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1494
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4621