Doright

Антон Doright

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Валидная верстка HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap. Адаптация под все разрешения устройств. Сборка и минификация с Gulp.

Навыки и инструменты

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • jQuerry
  • Sass
  • Bootstrap 3,4
  • Git
  • Gulp
  • Adaptive/Responsive
  • Кроссбраузерность и минификация проекта
  • Mobile first
  • Flexbox
  • SVG
  • Натяжка на WordPress
Гарантирую соблюдение сроков и постоянный онлайн.
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Отзывы заказчиков

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Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Доработать слайдер
Спасибо Антону за работу. Все сделано как следует. Рекомендую.
Всегда находится на связи, мгновенная оплата. Рекомендую!
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