Валидная верстка HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap. Адаптация под все разрешения устройств. Сборка и минификация с Gulp.
Навыки и инструменты
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- jQuerry
- Sass
- Bootstrap 3,4
- Git
- Gulp
- Adaptive/Responsive
- Кроссбраузерность и минификация проекта
- Mobile first
- Flexbox
- SVG
- Натяжка на WordPress
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Антону за работу. Все сделано как следует. Рекомендую.
Ответный отзыв
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