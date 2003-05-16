Любитель творить или творитель Любить
Здравствуйте, я человек, который может предоставить спектр разных услуг, это:
-монтаж видео
-съемка видео (на телефон)
-фотосессии (на телефон)
-фотошоп
-музыкальные задачи, игра на гитаре (базовый уровень), песни
-организация праздников, мероприятий
-написание песен или стихов
-рисование портретов на бумаге (чёрно-белых)
На самом деле, думаю всем известно, что для творческого человека нету каких-то рамок, поэтому можно много чего придумать и много чего сделать. Интересны работы? Напишите мне и мы пообщаемся :)