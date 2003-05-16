Любитель творить или творитель Любить

Здравствуйте, я человек, который может предоставить спектр разных услуг, это:

-монтаж видео

-съемка видео (на телефон)

-фотосессии (на телефон)

-фотошоп

-музыкальные задачи, игра на гитаре (базовый уровень), песни

-организация праздников, мероприятий

-написание песен или стихов

-рисование портретов на бумаге (чёрно-белых)

На самом деле, думаю всем известно, что для творческого человека нету каких-то рамок, поэтому можно много чего придумать и много чего сделать. Интересны работы? Напишите мне и мы пообщаемся :)