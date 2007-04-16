Образование:

В 2006 году поступил в Новосибирский Государственный Университет, юридический факультет. В данное время обучаюсь на 2-м курсе.

Опыт работы:

С 2004 года по сей день администратор сайта www.rutball.ru (добавление статей, новостей, обработка материалов, набор текста со сканированных материалов). Также на этом сайте я пишу статьи на футбольные темы.

C июля 2006 года работаю модератор доски объявлений www.7do.ru

Профессиональные навыки:

Высокая скорость набора текстов, внимательность, усидчивость, пунктуальность, дисциплинированность.

Обладаю хорошим знанием интернета, поисковых систем, форумов, досок объявлений.

Отличное знание Word'a, Excell, PhotoShop, Powerpoin.

Дополнительная информация:

Есть большое желание работать. Вы не разочаруетесь. ;)