Здравствуйте! Требуется администратор для раскрутки футбольного форума, который принадлежит футбольному сайта (средняя ежедневная посещаемость 500 посетителей). От администратора требуется создавать темы, развивать их, то есть "завести" пользователей. Работа разовая, но возможно дальнейшее сотрудничество. Адрес сайта: www.rutball.ru Адрес форума: www.forum.rutball.ru От Вас ...
Образование:
В 2006 году поступил в Новосибирский Государственный Университет, юридический факультет. В данное время обучаюсь на 2-м курсе.
Опыт работы:
С 2004 года по сей день администратор сайта www.rutball.ru (добавление статей, новостей, обработка материалов, набор текста со сканированных материалов). Также на этом сайте я пишу статьи на футбольные темы.
C июля 2006 года работаю модератор доски объявлений www.7do.ru
Профессиональные навыки:
Высокая скорость набора текстов, внимательность, усидчивость, пунктуальность, дисциплинированность.
Обладаю хорошим знанием интернета, поисковых систем, форумов, досок объявлений.
Отличное знание Word'a, Excell, PhotoShop, Powerpoin.
Дополнительная информация:
Есть большое желание работать. Вы не разочаруетесь. ;)
- Прочее10 заявокЗакрыт17 лет назад